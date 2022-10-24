Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь

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Постановление вступит в силу 1 марта 2023 года сроком на шесть лет.

Кабинет министров утвердил новые правила проверки водителей на алкоголь. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, замеры можно будет проводить только в присутствии понятых, либо при записи на видео. Основанием для проверки может стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела или несоответствующее ситуации поведение водителя.

Если при замере прибор покажет свыше 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, но водитель не согласится с результатом проверки, его могут доставить в медучреждение. К этой же мере могут прибегнуть, если алкотестер не выявит превышение нормы, но у инспекторов будут основания считать, что водитель нетрезв.

Постановление вступит в силу 1 марта 2023 года сроком на шесть лет.

Ранее сообщалось, что в МВД ведут активную работу по вопросу использования специальных экспресс-тестов на алкоголь. Предполагается, что внедрение новой разработки позволит не только минимизировать затраты времени, но и сократит число конфликтных ситуаций, которые возникают при общении водителей и инспекторов дорожно-транспортного движения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сотрудники ДПС «разводят» водителей при проверке на трезвость.