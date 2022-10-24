«Донецкий характер»: звезда «Светофора» рассказал об ужасах жизни в Донбассе

Фото: Кадр из сериала "Ищейка-6"

Семья знаменитого актера отказалась уезжать из родного края, оккупированного украинскими боевиками. Какие ужасы им пришлось пережить за последние восемь лет?

Мама и бабушка актера Александра Макогона отказались уезжать из Донецка. Последние восемь лет они живут в страхе, но не соглашаются покидать родину. Об этом звезда сериалов «Светофор» и «Ищейка» рассказал в эфире федерального канала.

Александр Макогон родился в Донецке, но перебрался в Москву в 1990 году. В столице он окончил ГИТИС и развивал актерскую карьеру. Однако уговорить своих родных покинуть Донецк у него не получилось. Семья артиста все время жила в центре города, где было относительно спокойно до «появления американского вооружения».

«Грешен… Не смог убедить маму. Те, кто уехал, были моложе. Мои тети, мама, бабушка не представляли себе, как такое может быть. Убедить их уехать не просто сложно, а практически невозможно. Это такой донецкий характер», — поделился Макогон.

Актер рассказал, что не видел маму с бабушкой два года, но ежедневно поддерживает с ними связь. Макогона волнуют мысли о том, что в Донецке нельзя быть уверенным, вернешься ли ты домой живым после прогулки до магазина. Как отмечает актер, в Донецке сейчас нет районов, до которых «не долетает».

Макогон знает, что жителям Донецка пришлось пережить много трудностей, но еще много остается впереди. Однако актер верит в лучшее.

«Много всего предстоит пройти, чтобы сбылась мечта людей, которые восемь лет назад сказали, мол, хватит, мы пойдем своей дорогой», — заключил Александр Макогон.

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