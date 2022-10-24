Признак бессилия: как российские артисты восприняли их запрет на Украине

Российским артистам все равно на попадание в украинский санкционный список

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В список попало 166 человек, включая погибшую в 2015 году Образцову. Артисты поделились реакцией.

Российские артисты прокомментировали попадание в украинский санкционный список. Многие восприняли с иронией такой жест со стороны Киева. Своими эмоциями Надежда Бабкина, Иосиф Пригожин и Олег Газманов поделились с ТАСС.

Всего в список попало 166 российских звезд. Певец Олег Газманов оказался в их числе. Он отметил, что ему приятна компания, которую офис Зеленского считает угрозой «территориальной целостности, суверенитету, независимости и безопасности Украины».

«Меня радует то, что я в прекрасной компании с достойными людьми моей страны, и эти санкции считаю почетными», — заверил Газманов.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина считает, что этот список — плод бессилия. По словам певицы, это недоразумение не помешает ей творить с «гордостью и любовью к стране».

«Что до списка… Это все от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть», — добавила артистка.

Продюсер Иосиф Пригожин выразил равнодушие к звездному списку Зеленского. По словам Пригожина, ему вообще все равно числится он в списке или нет.

«Мне вообще все равно, честно признаюсь. <…> У него [Зеленского] самое главное — запретить артистов и творчество. У него кроме как свести счеты с артистами больше ничего не осталось», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев внес умершую семь лет назад певицу Елену Образцову в санкционный список российских звезд.