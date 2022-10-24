Все в шоколаде: экоактивисты тортом изуродовали Карла III в музее мадам Тюссо

Фото, видео: www.globallookpress.com / State Funeral of Queen Elizabeth

К новому королю в обществе сплошное недоверие. Как среди опытного поколения, так и среди молодежи. Протесты за протестами — что будет дальше?

Очередной акт вандализма от так называемых защитников экологии — на этот раз нападению подвергся восковой король Великобритании. Инцидент произошел в лондонском музее мадам Тюссо. Активисты движения Just Stop Oil запустили в фигуру Карла III шоколадным тортом.

Молодые люди уже не в первый раз атакуют произведения искусства. На днях в одном из музеев Германии пострадала картина Моне стоимостью 96 миллионов фунтов, — ее забросали картофельным пюре. А две недели назад экоактивисты «накормили» супом «Подсолнухи» Ван-Гога.