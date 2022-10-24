Мишустин: в России будут жестко контролировать выплаты военным и их семьям

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Какие меры поддержки положенным мобилизованным? На что могут рассчитывать их родные?

Государство будет жестко контролировать все выплаты военным и их семьям. Об этом заявил Михаил Мишустин на первом заседании специально созданного по поручению президента — координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил при проведении специальной военной операции.

«Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений. Завтра также необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными, и прежде всего с их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания», — подчеркнул глава кабмина.

Как отметил премьер-министр, армия и флот — на передовой, в тылу и на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки. Для этого нужно выстроить эффективное взаимодействие разных сфер: здравоохранения, промышленности, строительства, транспорта — и организовать «зеленый коридор» для согласований на всех уровнях.