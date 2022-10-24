Аналогов нет: российские МРТ-аппараты превзошли импортные

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Отечественное ноу-хау хотят запустить в серийное производство в самое ближайшее время.

Российская наука демонстрирует новые успехи в импортозамещении. В нашей стране разработали свои аппараты МРТ — дешевле и точнее зарубежных аналогов. Про отечественное ноу-хау, которое собираются запустить в серийное производство, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Это — первый российский аппарат магнитно-резонансной томографии. Инженеры мечтали его создать еще в 90-е годы прошлого века. Но тогда не было денег, потом кадров. Сейчас отечественное изобретение можно запускать в серию.

«Мы выиграли схватку с природой в каком-то смысле и сделали такой очень сложный аппарат. По сложности этот аппарат можно сравнить с космическим спутником. Здесь очень много разных систем совершенно разнородных», — подчеркнул руководитель отделения физики твердого тела Физического института имени Лебедева Евгений Демихов.

Сейчас доля российских комплектующих 70%. В будущем должна быть 95%. Производить запчасти будут по всей стране. Потенциал поставок готовых аппаратов МРТ огромный. В России конкурентов пока нет. А на зарубежном рынке наше оборудование будет брать ценой.

«Внешне отечественная установка мало чем отличается от импортных аппаратов. Российское ноу-хау внутри. Есть такой важный показатель — временная стабильность. От нее зависит качество снимков, по которым врачи диагностируют то или иное заболевание. Так вот российские ученым удалось добиться лучших результатов по сравнению с западными машинами. При этом наше оборудование на четверть дешевле», — пояснил Поляков.

И это не предел. Уже готова отечественная установка МРТ, которая не требует использования жидкого гелия, что на треть сокращает расходы на обслуживание. А значит аппараты станут доступнее для больниц и поликлиник страны.

«Возможность проведения диагностики с помощью МРТ — это фактически 50% не только правильной постановки диагноза, но и правильного лечения. Потому что при наличии ранней диагностики почти 600 нозологических форм создается условия для правильного подхода к лечению этих пациентов», — заявил президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов.

С помощью магнитно-резонансной томографии можно диагностировать онкологические и сосудистые заболевания. Благодаря ранней диагностике врачи могут полностью вылечить пациента, а не просто продлить ему жизнь.

«Томографы бывают низкозольные — это меньше одного Тесла и высокопольные — это больше 1,5 Тесла. В данном случае при разработке отечественного томографа будет использоваться высокоточный томограф, который будет выявлять точную картину, визуализировать правильно онкологические заболевания — стенозы, аневризмы», — говорит врач-невролог Центра неврологии доктора Шахновича Иван Сальников.

На то, чтобы заменить импортное оборудование в наших медучреждениях уйдет не один год. Во многих больницах такого аппарата вообще никогда не было. Самая высокая плотность МРТ на миллион жителей в Японии — 46 штук. В центральном федеральном округе, включая Москву — чуть больше трех. И теперь, благодаря разработке наших ученых, установки МРТ могут появится не только в современных федеральных центрах, но и в первичном звене.