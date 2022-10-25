IT-армия наступает: США публично признали проведение киберопераций против Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / r22; 5-tv.ru

Число атак на информационные ресурсы России за несколько месяцев выросло на 80%. Между тем, в правительстве отмечают, что это нестрашно: эффективные способы борьбы с противников давно отработаны.

Запад объявил России серьезную кибервойну. Число атак на информационные ресурсы нашей страны в этом году выросло на 80%. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Причем, по его словам, речь не об отдельных хакерах, а о работе спецслужб целых стран.

«Если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году госсектор. 25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы. Понятно, что эта борьба будет продолжаться всегда — против нас воюют кибервойска всех недружественных стран. Но очень важно, что по вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. Мы продолжаем эффективно обороняться», — подчеркнул Чернышенко.

Подтверждают эти данные и в российском МИД. На заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности дипломатического ведомства РФ Владимир Шин отметил, что США давно признали проведение киберопераций против Москвы.

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины», — подчеркивал представитель МИД.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.