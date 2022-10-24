Момент нападения Витаса с баллончиком на чиновника в караоке-клубе попал на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Александров; 5-tv.ru

Инцидент произошел в минувшие выходные. Уже попадавший в скандальные истории певец не смог мирно решить конфликт компанией за соседним столиком.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео момента, когда известный певец Витас брызнул в лицо чиновника. На кадрах видно, как знаменитость стоит и о чем-то дискутирует с 38-летини сотрудником Минтруда Султаном Джандиговым. В какой-то момент певец делает шаг назад, вытягивает руку и прямой струей распыляет содержимое баллончика в лицо оппонента.

Инцидент произошел в минувшие выходные в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Уже попадавший в скандальные истории певец не смог мирно решить конфликт компанией за соседним столиком. Витасу якобы не понравилось поведение одного из мужчин, который впоследствии оказался чиновником одного из министерств.

По данным 5-tv.ru, врачи диагностировали у Джандигова химический ожог первой степени, после чего чиновник написал заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.