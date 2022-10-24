Глава Тульской области передал мобилизованным снаряжение и технику

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Губернатор приехал на полигон, чтобы лично убедиться в качестве боевой подготовки земляков.

Глава Тульской области Алексей Дюмин посетил полигон, где проходят подготовку жители региона, призванные в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, и передал бойцам новое снаряжение и технику.

«Очень важно, что есть дух, что глаза горят. Когда есть успех, когда цель поражается, появляется кураж, что тоже очень важно», — сказал Дюмин в обращении к землякам.

По окончании подготовки мобилизованные станут военнослужащими 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Губернатор пообещал, что продолжит лично следить за тем, чтобы военнослужащие были обеспечены всем необходимым.

«Я, как глава региона, продолжаю полностью контролировать, отвечать за все моменты, начиная с вашего размещения, обеспечения, вещевого имущества, а также доукомплектования в необходимом объеме», — подчеркнул Дюмин.

В свою очередь мобилизованные бойцы отметили, что их обучают военному ремеслу грамотные инструкторы, и выразили благодарность за заботу властям и жителям родного региона.

«Остро ощущается помощь обычных людей. Хочу вам сказать огромное спасибо. Потому что здесь собраны люди из разных социальных слоев. Кто-то может себе позволить что-то докупить помимо того, что нам все выдали. Люди помогают. Алексею Геннадьевичу поклон за новую броню и вооружение, за то, что позаботились о нас», — сказал один из военнослужащих.

Вместе с броней и вооружением губернатор Тульской области передал бойцам технику для выполнения боевых задач, в том числе 12 автомобилей, 20 квадроциклов и спецоборудование. При этом Дюмин пообещал закупить новую партию техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Владимир Машков выступил перед призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации россиянами в подмосковном парке «Патриот».