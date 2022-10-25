Песков: Россия намерена бороться с конфискацией активов в пользу Украины

Светлана Шевченко 23

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» в желании сдержать развитие РФ переходит все мыслимые и немыслимые границы.

Везде обсуждают возможную конфискацию зарубежного имущества России в пользу Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эта идея разрушает основы системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире.
Также в Кремле заявили, что Москва будет бороться с грубым попранием норм международного права.

«Вы знаете, что в целом очень многие активы фактически сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем „Коллективный Запад“. Это абсолютно незаконные действия», — утверждал Песков.

Ранее сообщалось, что на Западе заморожено почти 17,5 миллиарда евро активов российского бизнеса. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию этих средств для финансирования восстановления Украины.

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