Накроет пол-Европы: Лондон консультирует Зеленского в вопросе создания «грязной бомбы»

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Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию ядерным террористом.

Минобороны России привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения в случае подрыва Киевом «грязной бомбы». Это заявили сегодня в ведомстве.

По его данным, сразу две украинские организации уже завершают работы по созданию такого маломощного ядерного боеприпаса. А офис президента Зеленского контактирует с представителями Великобритании по вопросу получения технологии ядерного оружия.

Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию ядерным террористом. При этом в Киеве знают, что чудовищная провокация приведет к заражению территории в несколько тысяч квадратных километров и пострадает еще и большая часть Европы.

«По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет „замаскировать“ под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — озвучил данные разведки начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Чтобы не допустить трагедии мирового масштаба, которую собирается устроить Киев — Россия сейчас предпринимает все возможное. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

«Мы предприняли определенные шаги. Прежде всего и в постановке этого вопроса в международных структурах. Прежде всего в ООН в Нью-Йорке и сегодня наши представители будут этим заниматься. У нас есть конкретная информация относительно научных институтов на Украине, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить „грязную бомбу“, у нас есть информация, которую мы переправляли по соответствующим каналам», — заявил министр.

И похоже, Россию на международной арене, наконец, начали слышать. Глава украинского МИДа написал в Twitter, что после заявлений Москвы о создании Киевом «грязной бомбы», директор МАГАТЭ решил отправить на Украину своих экспертов. Но официального подтверждения этой информации пока нет.