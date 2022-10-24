Дочь Бодрова беременна: у актрисы не получилось скрыть интересное положение

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Ольга Бодрова вышла замуж за коллегу два года назад. Пара не делится подробностями личной жизни, но скрывать уже стало сложно.

Дочь Сергея Бодрова Ольга призналась, что ждет ребенка. Актриса появилась на показе фильма «Велга» в свободном платье, но за тканью не получилось спрятать живот на серьезном сроке. «Собеседник» решил расспросить девушку, готова ли она стать матерью.

Ольга Бодрова вышла замуж за актера Сергея Быстрова в 2020 году. Супруги не озвучивают предполагаемую дату родов. Пара в целом не афиширует свои отношения и не обсуждает личную жизнь публично. Однако заметно округлившийся живот заставил прервать молчание.

Как отметила Ольга, она готова к материнству. Также она поделилась, что для нее в профессии важны не награды и достижения, а общение со зрителем.

«Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля, это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии и я стараюсь ее нести, как могу», — рассказала Ольга Бодрова.

24-летняя актриса исполнила главную роль в фильме «Велга». Съемки картины начались еще в 2019 году, но из-за пандемии пришлось отложить ее выход на экраны. Актриса уже удостоена награды как лучшая актриса на «Кинотавре» в 2021 году, также она принимала участие в съемках «Караморы» Данилы Козловского.

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший трагически погиб в 2002 году. Во время съемок в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник. Под глыбой оказался не только артист, но и часть съемочной группы. Найти тела после несчастного случая не удалось. Эксперты утверждают, что ледник перемолол тела погибших в щепки.

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