«Нам крышка»: британцы отреагировали на назначение Сунака премьер-министром

Фото: www.globallookpress.com / Simon Dawson/No 10 Downing Stree

Нового главу правительства уже обвинили в нынешних экономических проблемах в стране.

Назначение экс-министра финансов Риши Сунака на пост главы правительства Великобритании вызвало возмущение граждан страны. В комментариях к публикации газеты Express о новом премьере они активно выражают свое недовольство.

Так, многие обвиняют Сунака в причастности к нынешним экономическим проблемам в стране. Кроме того, читатели разгневаны тем, что при выборе премьера не учитывалось мнение рядовых граждан.

«Риши поддерживал Brexit, значит, он ответственен за экономический бардак, происходящий в стране»;

«Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены»;

«Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?» — пишут недовольные читатели.

Часть из них выразили мнение, что выбор Сунака — это «конец» Консервативной партии, многие члены которой не голосовали за кандидатуру нового премьера, но он все равно был назначен.

«Что ж, теперь нам по-настоящему крышка», — выразил общее настроение один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победу на выборах премьер-министра Великобритании одержал 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Его соперница — лидер палаты общин Пенни Мордонт — отозвала свою кандидатуру, а еще до нее от участия в выборах отказался экс-премьер Борис Джонсон. В результате Сунак остался единственным кандидатом.