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Одновременно с этим украинским националистами не дают спуску танковые экипажи Южного военного округа.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ противнику не уйти от российских комплексов БПЛА. Артиллерийскими подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) были обнаружена с воздуха совершающая марш колонна бронетехники ВСУ. Ударом из гаубичного орудия было нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено около десяти танков. Остальные спешно покинули поле боя.

Не дают выдохнуть украинским националистами и экипажи танков Т-72 и Т-80БВ из состава Южного военного округа (ЮВО), уничтожая в ходе СВО огневые точки, укреппозиции и бронетехнику ВСУ.

Продолжается подготовка призванных из запаса военнослужащих на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье. Мобилизованными отрабатываются навыки стрельбы по подвижными и статичным мишеням, а также боевое слаживание подразделений. С личным составом проводят занятия по рукопашному бою, а также методике и приемам армейской тактической стрельбы.