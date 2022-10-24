СБУ выложила запись разговора задержанного за госизмену главы «Мотор Сич»

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Вячеслава Богуслаева подозревают в сотрудничестве с Россией и поставках запчастей для ее авиации.

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала аудиозаписи, якобы уличающие главу украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в сотрудничестве с РФ по поставкам российской авиации товаров военного назначения.

«Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО „Мотор Сич“, подтверждающие его сотрудничество с врагом. Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от „Партии регионов“, продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии СБУ, аудиозаписи свидетельствуют, что Богуслаев выражал надежду на продолжение наступления российских войск. В одном из разговоров, опубликованных службой, якобы он говорит об обстреле завода «Мотор Сич» «Искандерами» и заявляет, «что мы без всякой злобы к этому относимся». На другой записи задержанный якобы обсуждает поставки запчастей для российской авиатехники через Хорватию и Черногорию и возможность поставок двигателей для вертолетов Ми-24, Ми-35 и ударного Ми-28.

Также сообщается о задержании еще одного должностного лица и одного из сотрудников «Мотор Сич», которым объявлено о подозрениях.

Накануне стало известно о задержании сотрудниками СБУ 83-летнего главы компании «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева в Запорожье. Мужчину подозревают в государственной измене.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, директору одного из крупнейших запорожских предприятий грозит пожизненное заключение. Известно, что Богуслаева под конвоем отправили в Киев, а в его доме прошли обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами высокоточного оружия поразили военные цеха завода «Мотор Сич», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ремонтировали вертолеты.