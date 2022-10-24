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Договоренности с немецким актером достигнуты, но кто исполнит роль бывшего канцлера?

Актер Тиль Швайгер исполнит роль отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме «Шпион». Об этом продюсер картины Александр N рассказал «Газете.Ru».

Продюсер утверждает, что со звездой фильма «Бесславные ублюдки» удалось достигнуть договоренностей о съемках. Актер готов сыграть роль отца бывшего канцлера Германии, Хорста Каснера, в картине, основанной на реальной истории.

Режиссер российско-немецкого фильма — Томас Ял. Он уже работал со Швайгером. Как отмечается в сообщении, на главную мужскую роль рассматривают двух актеров: Ивана Янковского и Константина Крюкова. Также продюсер рассказал, что поиски актрисы для роли Меркель еще продолжаются.

Производством фильма занимается компания N Films. Информация о начале производства появилась в 2019 году. Сценарий для проекта писали русские и немецкие сценаристы.

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