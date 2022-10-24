«Украли часть жизни»: Наталья Фатеева стала жертвой врачебной ошибки

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Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» ходит на костылях и не хочет возвращаться в кино.

Артистка Наталья Фатеева давно страдает от заболевания суставов. Современная медицина предложила звезде советского кино заменить больную часть сустава на имплант. Операция по имплантации прошла успешно, легко начиналась реабилитация. Однако радоваться долго не пришлось, пишет «МК». Во время последнего вмешательства в организм артистки хирурги занесли инфекцию, начались серьезные осложнения.

«Через месяц рана снова дала о себе знать. Я обратилась к врачам. Вместо того, чтобы искоренить эту инфекцию, меня заставили ездить на перевязки. В течение месяца я изводила всех друзей и знакомых, чтобы они меня довозили до больницы. Там мне прикладывали к ране ватные тампоны. Вместо того, чтобы рану вскрыть и назначить курс антибиотиков. В результате развилась катастрофическая инфекция. Она разрушила всю мягкую ткань на моей ноге полностью и часть кости. Кость мне потом восстановили. А мягкую ткань — нет. Теперь я вынуждена ходить на костылях. Я стала жертвой безразличия, непрофессионализма и равнодушия врачей! Судиться не стала, потому как не хотела тратить нервы. Но теперь до конца дней я останусь с костылями», — откровенно рассказала 87-летняя артистка.

Легенда кинематографа закрылась от общества, перестала выходить в свет и принимать приглашения снова вернуться на экраны. Три года назад актрису звала в свой проект Рената Литвинова. Она предлагала Наталье Николаевне главную роль. Фатеева сразу отказала, потому что хочет остаться в памяти поклонников здоровой и молодой.

«Зрителям кажется, что мы навечно сохранились такими, какими были в молодости. Но нет — время и нам неподвластно. Когда я выхожу на улицу, меня все узнают. Подходят люди, здороваются, говорят хорошие слова. Люди из других городов открытки присылают, я их подписываю и отправляю обратно. Но сниматься в новых картинах не буду. Это была бы самая большая глупость с моей стороны», — уверена она.

Несмотря на все жизненные испытания, Наталья Николаевна не теряет присущего ей оптимизма. Она освоила интернет, много читает и следит за новостной повесткой в мире. Однако телевизор принципиально так и не включает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фатеева много лет не общается с детьми.