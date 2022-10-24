Главные ошибки худеющих: какие ошибки мешают на пути к фигуре мечты

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Эксперт утверждает, голодание может привести к еще большему набору веса. Но как тогда худеть правильно?

В погоне за красивой фигурой люди часто могут бросаться в крайности. Нутрициолог Анна Макарова рассказала изданию aif.ru, чем опасны радикальные меры, и какие ошибки многие совершают в попытках похудеть.

Одной из главных ошибок худеющих является поиск быстрых и простых путей сброса веса. Голодание и монодиеты — это бестолковые затеи, считает эксперт. Подобные способы могут привести к обратному результату. Куда эффективнее будет устроить небольшой дефицит калорий, который не введет организм в состояние стресса.

«Поначалу можно заметить какой-то эффект, но потом все вернется, да еще и в большем объеме. Чем раньше вы откажетесь от поисков быстрых решений, тем меньше времени (а может, и денег) вы потратите на эти бессмыслицы», — подчеркивает специалист.

Ставить невыполнимые цели при похудении тоже нельзя. Большие объемы по психологическим причинам сложно сбрасывать резко. Достигнуть потери 5-10 килограммов куда реальнее, чем замахнуться на 30. Также важно сконцентрироваться на процессе, а не на результате.

Разочаровываться, когда не получается соблюдать диету — тоже плохая идея. Ваш рацион никогда не будет идеальным, и если вы сегодня позволили себе больше, то просто вернитесь к прежнему маршруту завтра.

Нутрициолог предостерегает, что стремление голодать — и вовсе может быть опасным для организма. При снижении поступления калорий, также снижается поступление питательных веществ.

"Усиливается усталость, а значит, пропадает и желание двигаться. Также чем ниже калорийность, тем больше мышц мы теряем, что крайне нежелательно», — добавляет специалист.

Усложнять процесс похудения тоже является грубой ошибкой. Если кто-то пытается убедить вас в том, что исключение определенных продуктов в определенное время ускорит процесс сброса веса, то не стоит наивно верить этому. Сбалансированный и простой рацион намного эффективнее поиска волшебных средств и лазеек.

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