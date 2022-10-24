Сахарный диабет и алкоголизм: чем грозит Филиппу Киркорову одиночество

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Поп-король после развода с Аллой Пугачевой так и не женился, а различные сплетни так и остались досужими домыслами.

Поп-король Филипп Киркоров по-прежнему одинок. После развода с Аллой Пугачевой он так и не обзавелся новыми серьезными отношениями. Его окружали различные сплетни о странностях и нестандартных предпочтениях, но все они так и остались домыслами вокруг неординарной личности звезды российского шоу-бизнеса.

Сложилась ли так судьба или это было осознанное решение, но Филипп Бедросович до сих пор остается отцом-одиночкой. Может ли это привести к расстройствам психики — психолог Надежда Леднева в беседе 5-tv.ru поделилась профессиональной точкой зрения по этому вопросу.

«Часто наши звезды кажутся нам одинокими. Что касается Филиппа Киркорова, то я не считаю этого человека полностью одиноким. Да, это его сознательный выбор, но он полностью творчески реализован. У него есть двое детей, а когда человек общается со своими детьми, то это уже семья. Также у него есть близкие, знакомые, с которыми он может обмениваться впечатлениями, творческими планами. Данный человек реализован. Даже если в какой-то степени он находится один, то это не одиночество, это сознательный выбор», — считает эксперт.

Однако если звезда не перестанет упрямо отгораживаться, закрываться от живого общения и новых близких отношений, то это может серьезно ударить по здоровью Киркорова.

«Гораздо хуже обстоят дела, когда человек, действительно, одинок. Человеку необходимо общение с другими людьми. Быть нужным — это тоже одна из потребностей человека. Такой человек, который полностью одинок, лишен социума, зачастую имеет различную психосоматику. Очень часто такие люди имеют диабет II типа, склонность к алкоголизму, сердечные заболевания, например, аритмию. Сейчас, конечно, есть такая возможность общения через интернет с различными людьми. Но это всего лишь на всего суррогат, потому что это никак не заменяет реального хорошего человеческого общения, где есть эффект присутствия», — пояснила психолог Леднева.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Киркорова назвала реальную причину его одиночества.