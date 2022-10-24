«Если бы не ты»: как родилась самая кричащая песня о боях Донбасса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Главная цель патриотического хита — призвать к почтению мирного населения присоединенных к России территорий и принятию их выбора.

Советский и российский рок-исполнитель Сергей Галанин и его музыкальная группа «СерьГа» создали песню о непростой судьбе Донбасса. Новый трек «Будем жить» сопровождается красивым клипом с настоящими кадрами с территории ЛДНР, снятыми документальным проектом «Один день: Новые герои». Авторами текста являются сам Галанин и поэт Владимир Скобцов.

Стоит отметить, что данный проект стал первой совместной работой музыкантов и документалистов на патриотическую тему в Донбассе. Цель снятого материала — показать всему миру слепящую боль, поразительную стойкость и выдающееся мужество гражданского населения новых российских территорий. В беседе с 5-tv.ru Галанин объяснил, как создавалась уникальная песня о военной жизни ополченцев и мирных граждан освобожденных территорий.

По словам артиста, толчком для создания чувственного текста стали проникновенные стихи Владимира Скобцова. С ним певец работал над предыдущим проектом. Работы талантливого автора Галанин увидел в соцсетях. Ознакомившись творчеством, Сергей написал поэту и предложил сотрудничество. Так и начался великий союз двух гениев.

«То же самое произошло и с этой песней. Но! Получилось для песни мало строк, Я, на свой страх и риск, дописал припев. Припев мой, два куплета — это Володя Скобцов. Он живет в Донецке, парень с Донбасса. Я дописал и тут же на гитаре придумал песню, ему отослал эту песню и сказал: „Володя, на твое усмотрение“. Он мне тут же ответил, говорит: „все очень здорово, я прям удивлен и очень рад, если бы не ты, ничего бы не получилось“. Так и родилась эта песня», — сообщил музыкант.

Теперь в репертуаре группы «СерьГа» есть замечательный трек об исключительном героизме и отчаянной храбрости, которые так свойственны российским военнослужащим. Такая музыка погружает слушателей в трагическую атмосферу неизбежного боя, затаенного страха перед горем и, главное, неистребимого желания одержать победу над фашистскими идеями. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему от нового клипа «СерьГи» наворачиваются слезы.