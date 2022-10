Победу на выборах премьер-министра Великобритании одержал 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Его соперница — лидер палаты общин Пенни Мордонт — отозвала свою кандидатуру, а еще до нее от участия в выборах отказался экс-премьер Борис Джонсон. В результате Сунак остался единственным кандидатом.

Снявшаяся с выборов Мордонт публично выразила полную поддержку новому премьер-министру.

«Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии, кто поддержал меня», — написала Мордонт в своем Twitter-аккаунте.

