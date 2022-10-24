Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas; ВКонтакте / Дмитрий Солонников; 5-tv.ru

Политолог Солонников рассказал, изменится ли антироссийский курс Соединенного Королевства с приходом нового главы правительства.

Победу на выборах премьер-министра Великобритании одержал 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Его соперница — лидер палаты общин Пенни Мордонт — отозвала свою кандидатуру, а еще до нее от участия в выборах отказался экс-премьер Борис Джонсон. В результате Сунак остался единственным кандидатом.

Снявшаяся с выборов Мордонт публично выразила полную поддержку новому премьер-министру.

«Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии, кто поддержал меня», — написала Мордонт в своем Twitter-аккаунте.

BREAKING: Rishi Sunak will be the next Prime Minister after becoming the new leader of the Conservative Party.



More on this breaking story: https://t.co/41VLGeYvUh



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/L1uLlLAumd — Sky News (@SkyNews) October 24, 2022

О поддержке Сунака также заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. В свою очередь в стане британских либерал-демократов, наоборот, уже вовсю критикуют нового главу правительства. В частности, их лидер Эд Дэви заявил, что консерваторы поставили «еще одного оторванного от мира премьер-министра».

«Консервативная партия разгромила британскую экономику, довела местные службы здравоохранения до грани и добавила сотни фунтов к ежемесячным платежам по ипотечным кредитам, не давая британскому народу слова», — цитирует политика EADaily.

Дэви подчеркнул, что Сунак всегда демонстрировал непонимание проблем бедных семей и пенсионеров, теперь же ситуация еще более ухудшится, поскольку «депутаты-консерваторы продолжают ссориться между собой, полностью игнорируя огромные проблемы, стоящие перед страной». Единственный выход политик видит во всеобщих и немедленных выборах.

«Вторая скрипка» при Белом доме

Что касается внешней политики Великобритании, то с приходом Сунака она сохранит свой антироссийский курс, а отношения с США у страны еще более укрепятся. В этом уверен политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт отметил, что Сунак, будучи профессиональным финансистом и много лет проработав в международной банковской сфере, имеет тесные евроатлантические связи. Более того, он обладает американской грин-картой, что вызывало к нему вопросы в Британии, когда он еще занимал пост министра финансов.

«В этом отношении Сунак будет активно работать с США. При нем отношения между странами будут улучшаться, что, конечно, делает Британию более надежным партнером США в противостоянии с Россией. Говорить о том, что будут какие-то решительные изменения в этой ситуации для России, — нет. Не будут», — отметил Солонников.

В свою очередь и для Вашингтона Сунак более удобный партнер, чем его предшественники на посту британского премьера, добавил политолог. Если Лиз Трасс и Борис Джонсон были, скорее, самостоятельными игроками, ведущими свою игру и потому непредсказуемыми, то Сунак будет спокойно исполнять партию «второй скрипки» при Белом доме, уверен Солонников.

«Своих инициатив у него не будет, но продолжать вести стойкую антироссийскую линию и поддерживать Украину — да, это он будет делать. Для нынешней администрации Байдена, Сунак, без сомнения, гораздо удобнее, потому что неожиданностей от него ждать не стоит. В этой части единый фронт будет более сплоченным», — резюмировал политолог.

В списке богатейших британцев

Известно, что Риши Сунак имеет индийское (точнее, пенджабское) происхождение, однако родился в английском Саутгемптоне в 1980 году. Его отец был семейным врачом, а мать владела аптекой. По вероисповеданию новый премьер индуист.

Родители дали Сунаку блестящее по западным меркам образование. Он учился в старейшей государственной школе Англии — Винчестерском колледже, где, помимо учебы, редактировал школьную газету. Высшее образование будущий премьер получал в Линкольн-колледже Оксфордского университета, изучая философию, политику и экономику, а степень MBA ему присвоили в Стэнфордском университете. Там же он познакомился с будущей женой — гражданкой Индии Акшатой Мурти — дочерью миллиардера Н. Р. Нараяны Мурти, соучредителя индийского технологического гиганта Infosys.

По окончании учебы Сунак работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs, затем в хедж-фондах, а после этого сам стал соучредителем глобальной инвестиционной компании с оборотом в миллиард долларов. В итоге по состоянию на 2022 год Сунак и его супруга занимают 222-е место в списке богатейших людей Великобритании. Их общее состояние оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.

После начала украинского конфликта семейная компания жены Сунака угодила в скандал: выяснилось, что Infosys продолжала какое-то время работать в России, в то время как сам Сунак, будучи тогда канцлером казначейства, призывал британские компании уходить с российского рынка, чтобы нанести Кремлю «максимальную экономическую боль». Это дало повод обвинить политика в получении выгоды от Москвы. О закрытии российского офиса Infosys было объявлено в начале апреля.

А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Напомним, Риши Сунак сменит на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая на прошлой неделе после провала своей экономической политики объявила об отставке. В должности главы правительства Трасс провела всего 44 дня, установив антирекорд пребывания у власти среди британских премьеров.

Причиной ухода экс-премьера стало то, что ее план по спасению экономики страны обвалил курс фунта стерлингов. Кроме того, она озвучила множество неполиткорректных и опасных высказываний, в том числе о применении ядерного оружия. Это породило волну протестов по всей стране, в результате чего рейтинги Трасс упали ниже показателей ее предшественника Бориса Джонсона перед отставкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиз Трасс попала в «пьяный» скандал после отставки с поста премьер-министра Великобритании.