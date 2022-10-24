Взрослые жены: новые подробности личной жизни певца SHAMAN`а

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Знаменитый исполнитель патриотичной песни тщательно скрывает личную жизнь, но в сети появилась информация про его жен.

Стало известно, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) любит опытных женщин. Причем развиваться его личная жизнь начала еще в раннем возрасте. На счету певца две жены, которые старше его. Об этом пишет KP.RU.

Исполнитель патриотичной песни «Я русский» уже в 16 лет закрутил роман со своей 22-летней преподавательницей по вокалу Мариной Рощупкиной. Родители были против такого союза, но счастливая пара никого не слушала и вскоре поженилась. Через два года учительница подарила 18-летнему певцу дочь Варвару.

Однако вскоре перед Дроновым и супругой встал вопрос: семья или карьера. Творческие люди решили развиваться в музыкальной сфере и расстались мирно. Когда SHAMAN обрел популярность, Рощупкина уже состояла в отношениях с музыкантом Олегом Паламарчуком. Он был старше преподавательницы на 18 лет и умер в 2017 от онкологического заболевания.

Сейчас 30-летний SHAMAN состоит в браке с 44-летней Еленой Мартыновой. Она занимает должность главного менеджера в компании сотовой связи. Сам Дронов не афиширует отношения и не рассказывает ничего про свою личную жизнь. После своего карьерного взлета певец удалил все совместные фотографии из социальных сетей.

Ранее 5-tv.ru писал, что программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как пришел к успеху популярный певец SHAMAN.