Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября

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Темой обсуждения станет обеспечение потребностей ВС РФ и других воинских формирований и органов.

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Координационного совета при кабинете министров. Оно пройдет 25 октября в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что темой заседания станет обеспечение потребностей Вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований и органов. С докладами выступит глава правительства и председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Поручение о создании специального координационного совета во главе с премьер-министром Путин дал 19 октября на оперативном совещании Совета безопасности РФ. Тогда же он сообщил о введении военного положения на территории новых российских регионов.

Решение главы государства приветствовали власти присоединившихся территорий. Так, представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в комментарии 5-tv.ru отметил, что координационный совет обеспечит возможность наиболее эффективного взаимодействия и использования дополнительных полномочий, которые могут на себя взять органы власти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что изменилось в регионах РФ после указа президента о введении военного положения в новых регионах России.