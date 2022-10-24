МО РФ привело силы и средства в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

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По поступающим сведениям, Киев готовит на территории Украины провокацию с целью обвинить Россию в применение оружия массового уничтожения.

Силы и средства Минобороны РФ приведены в готовность к выполнению задач на случай радиоактивного заражения, если Киев реализует свои угрозы и взорвет на своей территории «грязную бомбу». Об этом в ходе брифинга, посвященного угрозам радиационной безопасности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее о свою обеспокоенность по этому вопросу до западных коллег довел министр обороны России Сергей Шойгу. В частности, он обсудил исходящую от Киева угрозу с руководителями оборонных ведомства США, Франции и Турции.

Уже установлено, что целью опаснейшей провокации киевского режима является яростное желание обвинить Россию в применении оружия массового поражения на украинском театре военных действий, что приведет к подрыву доверия к Москве, а также запустит мощную антироссийскую кампанию.

К слову, различные источники сообщают, что руководят Киевом кураторы с Запада и процесс реализации бесчеловечного плана уже запущен. В частности, на завершающей стадии находится разработка «грязной бомбы» силами Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Водах в Днепропетровской области.

«Ко всему надо быть готовым. Если мы готовы, то мы не допустим. Сложно предугадать, где именно готовится провокация. Наиболее вероятно, на линии соприкосновения. „Грязная бомба“ — не термоядерная, не ядерная бомба с обогащенным ураном. Это необогащенный уран, но он обладает излучением и может произвести заражение местности и людей. Это локальные последствия, но этого вполне достаточно для того, чтобы весь мир содрогнулся. Опасность в другом. Это может повлечь за собой применение настоящего ядерного оружия. Это не акт устрашения, а акт провокации», — прокомментировал решение Минобороны в интервью URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что применение Киевом «грязной бомбы» на территории Украины в Кремле назвали реальным.