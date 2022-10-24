Дерматолог о шансах сына Елены Яковлевой поправиться: «Лечения нет»

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Денис Шальных заразился пузырчаткой — это неизлечимая хроническая болезнь кожи. Причиной появления могут быть многочисленные татуировки на теле.

Расписной в буквальном смысле этого слова сын Елены Яковлевой Денис Шальных своей страсти к татуировкам не скрывает. Разнообразные рисунки покрывают его с головы до пят. Последней шокирующей «новинкой» на накаченном теле 29-летнего артиста стала черная дыра на шее. Будоражащее фото он выложил в социальной сети.

Денис Шальных показал черную дыру на горле. ВКонтакте / Денис Шальных

Однако поклонники заметили не только черный пигмент, который Шальных «загнал» себе под кожу. Его грудь стала неровной, покрытой странной сеткой. Дерматовенеролог Наталия Жовтан выразила обеспокоенность по поводу состояния здоровья наследника Яковлевой. В беседе с 5-tv.ru врач указала на явные признаки развивающегося опасного кожного заболевания — пузырчатки. На первый взгляд, болезнь с весьма безобидным названием является хронической аутоиммунной патологией. Она не излечима и может привести к смерти человека.

«Заболевание протекает в виде появления пузырей на коже при травме, при попадании каких-то определенных веществ. Заболевание носит название пузырчатка. Оно относится к группе пузырных дерматозов. Лечение достаточно сложное, порой бывает длительное, долгое. На сегодняшний день однозначно эффективного стопроцентного лечения нет. <…> Татуировки, как провоцирующий высокотравмирующий процесс, могут быть причиной возникновения и быть триггерным фактором. Пациент мог иметь предрасположенность, быть в зоне риска, но большая травмирующая процедура, нанесение масштабных рисунков, с большим количеством пигментов могут быть провокаторами», — пояснила эксперт.

Ослабленный организм начинает воспринимать поврежденные клетки кожи как антитела. Защитная система атакует «врагов», образуются незаживающие пузырьки с жидкостью.

«Аутоиммунное заболевание связано с нарушением собственного иммунитета человека. Говорить, что эти люди могут получить полное выздоровление — это под большим вопросом, потому что существуют на сегодняшний день именно биологические препараты, которые помогают жить человеку комфортно. Уровень комфорта жизни у таких пациентов достаточно низкий, потому что любая травма, любое трение может провоцировать появление пузыря, длительно незаживающего, требующего вплоть до стационарного лечения», — резюмировала дерматовенеролог.

Специалист также отметила, что аутоиммунная болезнь быстро распространяется по всему телу, образуя обширную раневую поверхность. Риск заражения вторичной инфекцией очень высокий.

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