Сбежавший от мобилизации внук Пугачевой отрывается на вечеринке в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram* / sergeiev_vadym

Пресняков-младший отдыхает в клубе с полуголыми девушками. Но где его жена?

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал от мобилизации в США и отрывается там по полной. Его заметили на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Внук Примадонны попал на многочисленные публикации гостей мероприятия. В своих социальных сетях Пресняков-младший продолжает хранить молчание, но блоги знакомых пестрят его фотографиями и видео.

Костюмированная вечеринка с полуголыми девушками, дымом и неоном, предположительно, по случаю Хэллоуина собрала немало гостей. Среди них танцевал и веселился Никита Пресняков. Как заметили пользователи, жена Алена Краснова не составила ему компанию.

Никита Пресняков был замечен в ночном клубе в США. instagram* / sergeiev_vadym, gagakenes

После недавнего побега Никиты Преснякова из России поклонники стоили домыслы, куда же занесет его нелегкая. Неофициальные источники сообщали, что он продолжил путешествовать и был замечен в Калифорнии. Слухи оказались правдой.

Примечательно, что сам Пресняков неоднократно говорил о желании перебраться в Штаты, где уже живет его мама Кристина Орбакайте со своим супругом Михаилом Земцовым и их общей дочерью Клавдией. По его словам, американцы и их менталитет всегда импонировали ему намного больше русского. К слову, российский паспорт Пресняков получил лишь в 2010 году, так как до этого он учился в Нью-Йоркской академии кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что улетевший в США Никита Пресняков избавляется от недвижимости в России.