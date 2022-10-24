Смертельный курс: какие страны могут вскоре исчезнуть с политической карты мира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksandre Butova; 5-tv.ru

Очевидно, что США не остановятся на уничтожении Украины. Вопрос лишь в том, в кого следующего они вонзят свои хищные когти.

После того как будет окончательно уничтожена Украина, американцы примутся за очередную жертву, которой, вполне возможно, станет одна из стран Евросоюза. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

Так он прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль, обвинившей США в разжигании конфликта на Украине и назвавшей их главным бенефициаром «смертельного шоу», за которым сейчас наблюдает весь мир.

«Мир уже стал свидетелем того, как США уничтожили Ирак, как США уничтожали Афганистан, как США уничтожали Ливию и ту же Югославию. Соответственно, Украина — это очередная жертва в хищных руках Вашингтона. <…> Таких жертв скоро будет много, и не сегодня завтра они будут появляться и среди стран, входящих в Евросоюз. Поэтому Франция насторожена и понимает, что в дальнейшем американцы будут выступать главными уничтожителями, акторами заката Европы — того самого, о котором писал Освальд Шпенглер», — подчеркнул Бредихин.

Руаяль в интервью израильскому каналу i24news заявила, что Франция вынуждена присоединяться к США в их действиях на Украине, так как страну фактически лишили свободы слова и действия. Между тем французы, по словам политика, выступают против конфликта в Незалежной и понимают, кто его истинный зачинщик, но ничего не могут с этим сделать.

Руаяль констатировала, что Франция и другие страны Европы утратили суверенитет, подчинились воле США и послушно следуют уготованным им «смертельным курсом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончится конфликт на Украине, по мнению зампреда комитета Госдумы РФ по международным отношениям Алексея Чепы.