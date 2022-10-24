Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС и критических разрушений нет

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Станция продолжает работу в штатном режиме, хотя каждый день подвергается атакам. Сколько времени нужно националистам, чтобы признать свое бессилие?

Украинские боевики обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из комплексов HIMARS и «Ольха». Об этом сообщили представители экстренных служб Херсонской области. Известно, что националисты выпустили 19 ракет, однако цели достигли всего лишь три.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и „Ольха“, часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Глава горадминистрации Владимир Леонтьев заявил агентству, что обстрел не принес серьезных последствий. Станция продолжает работу в штатном режиме. Хотя, украинские националисты каждый день атакуют территорию станции, в сутки со стороны противника летит до 120 ракет. Огромную часть из них сбивают российские ПВО.

В том числе наша страна распространила в ООН призыв не доводить до критических разрушений дамбы гидроэлектростанции, ведь это чревато гибелью тысяч мирных жителей. Командующий группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин отмечал, что у ВС РФ имеются доказательства о подготовке киевскими властями серьезного ракетного обстрела по плотине Каховской ГЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Каховской ГЭС увеличили сброс воды для минимизации ущерба от вероятного разрушения.