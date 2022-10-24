Сидеть, ждать, платить! Владельцы животных встают в очередь в зоосалоны красоты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Gang/Sipa Asia

Самая невзрачная дворняга способна ослепить всех новыми стразами на ушках или покорить сердце любого кобеля когтикюром с индивидуальным дизайном. Но безопасно ли это?

В Петербурге очередь в салоны красоты для животных. Услуги предлагают разнообразные — стразы в уши, окрашивание волос, вернее, шерсти, наращивание когтей. Вот только безопасны ли для животных такие фантазии их хозяев?

Что такое когтикюр с индивидуальным дизайном — узнал Максим Облендер.

Как только ни баловали питомцев хозяева — и новыми коллекциями одежды, и королевскими кроватями, дорогой бижутерией. Все это, кажется в прошлом. В любой болонке может проснуться тигр или леопард! Самая невзрачная дворняга способна ослепить всех новыми стразами на ушках или покорить сердце любого кобеля когтикюром с индивидуальным дизайном.

Владельцы четвероногих, как с цепи сорвались — запись на окрашивание, на коготочки — одна за другой. Пока мастер колдует над пушистым клиентом — хозяину скомандовали: «Сидеть», «ждать», «платить»!

«Ну, собака — это вообще недешевое удовольствие. Ну, эта процедура в частности, она стоит в районе 400 рублей», — рассказывает хозяйка собаки Наталья Назарова.

Заграничные расходники для всех процедур лучше, чем в косметичке светской львицы. Тут и лаковые маркеры, и краска, такая что держится по восемь месяцев. Даже флакончики как у хозяек.

«Ну, в принципе, мы используем тоже, как вы видели, обычный человеческий лак. А когда касаемо что-то причесок там надо сделать, то специальная косметика для собак используется, для кошек. Она менее агрессивная так же, как и шампуни, и кондиционеры», — говорит грумер Яна Лифансан.

А вот как раз человеческие лаки для ногтей наиболее опасны — в них немало токсичных веществ: толуол, формальдегид. А учитывая обоняние четвероногих, есть риск повредить слизистую, со временем может развиться астма.

«Это может вызвать аллергию, потому что кожа и когти у животных, это совсем другой тип строения, он имеет отличия. И токсичность таких материалов, конечно, достаточно высокая для собак и кошек», — поясняет ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Альтернатива — силиконовые колпачки на когти. Производитель обещает сохранность мебели и красоту кошачьих лапок. Специалисты говорят — антицарапки не дают животному до конца втянуть когти, что приносит дискомфорт. Вообще любая процедура с непривычки — стресс.

Все процедуры, которые предлагают в таких салонах имеют два назначения, здоровье и красота, например без чистки зубов, мытья и конечно стрижки когтей собака, например такой породы, в принципе не может обойтись, а вот без окрашивания шерсти, покраски ногтей — запросто. Тем более, решение прийти в салон — это не решение собаки. Да и пес не выбирает дизайн».

«У меня есть постоянный клиент. Однажды он попросил полностью покрасить собаку в фиолетовый цвет. Потом мы покрасили собаку эту же в розовый», — рассказывает грумер Виктория Виноградова.

Хочет ли питомец розовую челку — лучше знает хозяйка.

«Мы очень довольны результатом, цвет получился ярким и очень красивым».

Удобно ли чесать ухо, обклеенное стразами или блестками — да наверняка.

«Она стала популярна за последние полгода. Одни увидели на улице или где-то у своей породы и тоже хотят такое», — рассказывает управляющая уфимского филиала салона для животных Дарья Бакирова.

Несмотря на простоту процедуры, самостоятельно за нее браться не рекомендуют.

«Владелец, не имея определенных навыков, может собаку и испугать, и травмировать теми же самыми ножницами. Или там клей для стразов упадет куда-то в глаз, например, или в нос, ни к чему это просто», — считает зооинженер, кинолог, грумер Александра Заможных.

Спрос есть — жди увеличения цены. Реклама в соцсетях и все новые образы питомцев лишь стимулируют хозяев платить и соревноваться между собой, чья Жучка самая крашенная. И так будет продолжаться, и продолжаться, если, конечно, никому «синий кот дорогу не перейдет».