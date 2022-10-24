Не джентльменское соглашение: еврочиновники занялись языковой чисткой
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Еврочиновники предложили заменить джентельменское соглашение на гендерно-нейтральное
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Первыми возмутились британцы, которым оказалась не близка гендерно-нейтральная позиция по отношению к одной из главных ценностей подданных королевства.
Вместо решения экономических проблем, еврочиновники занялись языковой чисткой. Они не рекомендовали использовать «сексистские» английские слова. Такие, как: рыбаки и члены общества. Советуют избегать и выражение — джентльменское соглашение.
Все эти формулировки призвали изъять из официальных документов Европейского парламента и заменить на гендерно-нейтральные. Британские депутаты назвали эту инициативу безумием и атакой на английский язык.