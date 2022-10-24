Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face; Пресс-служба правительства РФ

Пока Запад притворяется слепым рядом с украинскими шалостями, наша страна предостерегает мир от катастрофы.

Скепсис Европы касаемо заявлений России о создаваемой Украиной «грязной бомбе» не говорит о том, что опасность не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны РФ (Сергеем Шойгу — Прим. ред.), дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал представитель Кремля на ежедневном телефонном брифинге.

Накануне от иностранных источников стало известно о намерении украинского правительства провести в своей стране провокацию с применением слабого боеприпаса ядерного происхождения. В этот же день глава Минобороны Шойгу сообщил американскому коллеге Ллойлу Остину о вероятных украинских провокациях. С этим же заявлением он обратился к Турции, Великобритании и Франции.

Лондон, Париж и Вашингтоне в свою очередь не согласились с предупреждением Москвы. Они посчитали это «ложными утверждениями». Хотя, как сообщал 5-tv.ru, Киев еще в 2015 году заявлял о создании «грязной бомбы».