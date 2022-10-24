До драки: зрители устроили ажиотаж вокруг билетов в Большой театр

Очередь за билетами на «Щелкунчик» в Большой театр растянулась на несколько дней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Желающие попасть на традиционное новогоднее представление приходят коротать время с играми и личными стульями.

Очереди в Большой театр не заканчиваются! Последние дни там постоянное столпотворение! Ажиотаж связан с предварительной продажей билетов на традиционные новогодние представления балета «Щелкунчик».

Спектакли будут в декабре и январе, но как всегда желающих попасть на них — уже сейчас тысячи. Поэтому не менее сложно оказаться даже в очереди в кассу. Она формируется с помощью номерных браслетов, которые театр выдает не больше 400-сот в день.

«Вчера мы пришли с настольными играми, лампой, стулом. В три часа. Я вот 197. Выдавались вчера, чтобы сегодня по очереди проходить и не толпиться, как вчера. Вчера был ужас. Драки были».

Большой театр продает билеты только при предъявлении удостоверения личности. Все это ради того, чтобы обезопасить потенциальных зрителей от спекулянтов и переплат. Но несмотря на все это, люди уверяют, что не могут получить хорошие места в первом ряду, потому что их каким-то образом уже разобрали перекупщики.

Билеты, кстати, сегодня можно было купить и на сайте. Продажу обещали также устроить 31 октября и 7 ноября.