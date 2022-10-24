Аmerican Тhinker: СВО на Украине должна была закончиться несколько месяцев назад

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Если бы не поддержка американцами киевского режима, кризис в Незалежной давно остался бы в прошлом.

Демократы во главе с президентом Джо Байденом втянули США в бессмысленную и опасную военную операцию на Украине, которая на самом деле должна была закончиться еще несколько месяцев назад. Об этом пишет журнал The American Thinker.

«Она должна была закончиться несколько месяцев назад. Речь шла просто о том, чтобы позволить Украине остаться вне НАТО. При таком варианте или продолжающемся опустошении их страны кажется очевидным, по какому пути пошли бы украинцы. Если бы не давление извне, весь кризис, вероятно, остался бы в прошлом», — говорится в статье.

Между тем, подчеркивает автор, американское правительство продолжает направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, которая не имеет законного оправдания с точки зрения американских интересов и не имеет четко определенного решения.

«Джо Байден говорит, что мы будем поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“. Сколько времени нужно, чтобы сделать что? Какова цель? И какова будет стоимость „сколько потребуется“? Включает ли это бесконечное накопление новых долгов? Вечная инфляция?» — задается вопросами автор публикации.

На днях новостной сайт Axios опубликовал статью о том, что в случае победы республиканской партии на выборах в Палату представителей американского Конгресса, Украина перестанет получать финансирование от Вашингтона.

Издание процитировало одного из республиканцев, который заявил, что, «когда американцы видят повышение цен на продукты на 13%, удвоение счетов за энергию и коммунальные услуги, то Украина — это самое последнее, о чем они думают».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время поездки в Германию обратилась к властям с просьбой поставлять Незалежной еще больше оружия.