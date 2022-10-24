Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Сначала россиянам запретили выступать в скандинавском государстве, а теперь отнимают у них право оставаться русскими.

Финляндия в буквальном смысле превращается в филиал Украины. Об этом заявил журналист, общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с 5-tv.ru. Так он прокомментировал отстранение граждански Финляндии от участия в шоу The Voice of Finland («Голос Финляндии») из-за того, что у вокалистки есть второе гражданство — Россия.

Он подчеркнул, что в Европе с каждым днем все отчетливее прослеживается русофобия в культуре и спорте. Теперь Финляндия пополняет перечень недружественных России стран. Ранее в Ювяскюле на международных соревнованиях запретили россиянам выступления, а теперь настоящий скандал разыгрался из-за имения у участницы российского гражданства, хотя у исполнительницы есть и финский паспорт.

«Мы видим, что это все происходит в стране, где всегда говорили, что есть ценности, развитие культуры, право на свободу слова… Никакого слова в Финляндии уже нельзя говорить, мы уже начинаем понимать, что Финляндия становится филиалом Украины, нацистские настроения все более и более присутствуют в жизни людей», — сказал Хейсканен.

Журналист отметил, что его слова подтверждает информации о новом законопроекте в Финляндии, который призывает финнов с российским паспортом временно или навсегда отказаться от гражданства нашей страны. В случае неповиновения такие граждане будут депортированы из государства.

Речь идет о российской певице, которая переехала в Финляндию из Санкт-Петербурга в 2015 году. На родине артистка занималась пением, а в скандинавском государстве собиралась построить карьеру.

Летом этого года россиянку пригласили на шоу The Voice of Finland. Дата съемок назначалась на середину октября. Однако спеть так и не удалось, организаторы узнали о наличии российского паспорта у участницы и отстранили ее от концерта.

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место… Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», — делилась переживаниями девушка.

После этого история с отстранением прогремела в СМИ, общественность была недовольна вопиющей несправедливостью. Тогда продюсерская компания ITV предложила вокалистке вернуться в конкурс, но та ответила отказом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома.