«Если ты топал к плохой теще»: Роза Сябитова дала советы зятьям

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Знаменитая сваха считает, что именно мать супруги должна идти на уступки.

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, в чем кроется причина конфликтов между зятьями и тещами. Главная сваха страны считает, что виноваты родители. Об этом она рассказала в интервью изданию «Абзац».

По словам телесвахи, зять — это новый ребенок для тещи, новый член ее семьи. Поэтому именно ей надо научиться принимать выбор своей дочки, даже если она не согласна с ним. В данной ситуации теще нужно оставить собственное мнение при себе и постараться полюбить зятя.

«Причины всех ошибок детей исходят от тещи. Если она не принимает зятя, а еще хуже того — настраивает свою дочь против него, то что бы он ни делал, разницы не будет никакой. Как бы зять ни старался, все зависит от отношения к нему тещи», —объяснила ведущая.

Сябитова считает, что если зять попал к «плохой» теще, то надо вырываться из-под ее крыла и жить отдельно. Телесваха добавила, что при хороших отношениях вопрос раздельного жилья — это не то, на чем стоит зацикливаться.

Роза Сябитова заключила, что залог счастья в семье — любящие и мудрые родители. В случае, если родители жены не принимают зятя, ему следует взять на себя ответственность за семью и проявить самостоятельность.

«Делай только все своими силами, чтобы у них не было повода упрекнуть, и все получится», –посоветовала Сябитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова объяснила, почему бизнесвумен избегают брака. По ее словам, они часто берут на себя роль мужчин.