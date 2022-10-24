«Эта женщина везде»: Ирина Мирошниченко отметила 80-летний юбилей

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Поздравить легенду российского театра собрались друзья и коллеги, среди которых были Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Лев Лещенко, Никита Михалков, Аркадий Инин и многие другие.

Разная и неоднозначная, актриса с большой буквы, всенародно любимая и уважаемая Ирина Мирошниченко в этом году встретила свое 80-летие. Рожденная в июле, звезда театра и кино решила провести юбилейный вечер в канун дня рождения МХТ имени Чехова — своего единственного и родного театра. 5-tv.ru публикует эксклюзивное интервью с любимицей миллионов Ириной Мирошниченко и кадры с ее юбилейного вечера на сцене МХТ.

Ирина Петровна предано служит легендарной мхатовской сцене, посвящая всю себя творческой работе без малого 60 лет. Именно здесь она блестяще исполнила десятки ролей в спектаклях, которые вошли в историю театрального искусства. Мирошниченко продолжает удивлять коллег неиссякаемой жизненной энергией. Несмотря на элегантный возраст, Ирина Петровна никому не доверяет руль своего автомобиля (на работу она всегда приезжает сама) и неустанно вдохновляет театралов МХТ. У актера Игоря Золотовицкого глаза загораются от восторга, когда он рассказывает про театральные будни вместе с Ириной Петровной.

«МХТ жив людьми, культовыми людьми. Один из них — Ирина Петровна Мирошниченко. Она все время хочет работать, работать одна, работать с партнерами, работать с молодежью, она хочет петь с молодежью. Она поет Арбенину, она поет джаз — это невероятная энергетика. Но только так в этой профессии и можно существовать», — уверен он.

Юбилейный вечер под названием «Жизнь прекрасна» Ирина Мирошниченко провела в кругу своей «театральной семьи». Круг ее профессионального и человеческого общения очень широк. Поздравить народную артистку России собрались яркие звезды российской культуры, кино и шоу-бизнеса. 5-tv.ru

«Счастье — оно обладает разными качествами: полета, легкости, иногда страха, но это редкое чувство, которое не всегда с нами. Вот сегодня оно со мной, где-то здесь витает. Поэтому я счастлива, что вас так много! Что вы все пришли на этот вечер. Для меня это большая честь и гордость. <…> Что жду сегодня? Чтобы все получилось, чтобы я справилась с волнением, чтобы тут было тепло и радостно, чтобы вечер прошел не зря, и чтобы я поняла, что мой день рождения был сегодня с определенным смыслом», — поделилась своими внутренними переживаниями дива.

Свою огромную творческую «семью» Ирину Петровна окружает заботой. Ее доброта незримо витает в воздухе и по-матерински обнимает каждого гостя. Она щедро делится своим теплом, оставаясь, как и прежде, в душе скромным человеком. Актер Игорь Верник, который десятилетия проработал с Ириной Петровной на театральных подмостках, уверен, что это не кокетство.

«Это свойство по-настоящему большой женщины. Она, конечно, понимает, до какой степени хороша. Я думаю, что самые яркие мировые звезды соизмеримы с ней. При этом она не зациклена на себе, она не считает себя „пупом земли“. Ирина Петровна умеет отмечать красоту вокруг себя», — поделился он.

Неожиданностью для именинницы стало поручение президента Владимира Путина. За большой вклад в российскую культуру и искусство, многолетнюю плодотворную деятельность во время праздничного вечера актрисе Мирошниченко торжественно вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко исполнил на юбилее Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон».