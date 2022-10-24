«Будем жить»: почему от нового клипа «СерьГи» наворачиваются слезы

Фото, видео: YouTube / ДНЕВНИК С ФРОНТА: МУЗЫКА

Цель музыкального проекта — призвать к уважению жителей новых российских территорий, их выбору и праву на жизнь.

Российский рок-исполнитель Сергей Галанин и его музыкальная группа «СерьГа» создали новую песню про железную стойкость Донбасса, его мужественное население и могучую силу. Трек называется «Будем жить» и в его клипе показаны реальные кадры с территории ЛДНР, предоставленные документальным проектом «Один день: Новые герои».

Этот клип стал первой совместной работой музыкантов и документалистов на тему патриотизма в Донбассе. Замысел композиции кроется в духовном раскрытии новых регионов России. Гражданское население устало от нескончаемых атак ВСУ, люди хотят быть услышанными и готовы до конца защищать свое право на честность и мирное небо над головой.

Однако боль гражданских жителей Донбасса стала не единственным содержанием песни. В ней говорится о героизме, мужестве, внутренней битве со страхом и безудержной отваге, с которыми каждый российский военнослужащий выступает в борьбе с националистами. Снятые кадры будоражат и затягивают зрителя в пучину донбасской скорби, смешанной с предвкушением победы и торжествующей справедливости.

Автором музыки является сам Галанин, а текст он сочинил совместно со Владимиром Скобцовым. Патриотическая песня звучит в исполнении группы «СерьГа», режиссеры и операторы клипа — участники проекта «Один день: Новые герои».

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