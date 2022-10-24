Путин присвоил звание Героя России морпеху «Струне»

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Отряд российского бойца стал известен во время боев за Мариуполь.

Владимир Путин присвоил звание Героя России морпеху с позывным «Струна». Об этом в ходе брифинга подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отряд российского бойца стал известен во время боев за Мариуполь. Его красный рюкзак стал символом гордости.

Известно, что «Струне» 24 года. Летом он получил ранение и потерял ногу. В настоящее время находится на реабилитации.

Героическому молодому человеку было посвящено множество материалов в СМИ, а певица Юта посвятила ему песню.