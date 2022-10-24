Ким Кардашьян отметила 42-летие в бургерной

Фото, видео: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS; 5-tv.ru

Запланированная вечеринка в Лас-Вегасе сорвалась из-за внезапно испортившейся погоды.

Ким Кардашьян с размахом отметила свой день рождения в бургерной! Звезда реалити-шоу планировала улететь на частном самолете в Лас-Вегас, чтобы отметить там 42-летие. Вечеринка стартовала прямо на борту.

Однако из-за непогоды рейс пришлось отменить, но Ким не расстроилась и решила продолжить празднование в ближайшем кафе быстрого питания. Вместе с сестрой и гостями она заказала гамбургеры и картошку фри, и с удовольствием наслаждалась пиром, делясь с подписчиками моментами праздника.