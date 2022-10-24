Британские горе-грабители рассмешили клиентов магазина сотовой связи

Фото, видео: www.globallookpress.com / our-planet.berlin; 5-tv.ru

В торговом центре Бирмингема трое молодых людей тщетно пытались разбить витрину с дорогими iPhone.

Самые невезучие грабители Великобритании не только не испугали, но даже рассмешили очевидцев. Банда едва не разгромила магазин в торговом центре Бирмингема, но так и не смогла украсть то, за чем пришла — дорогие iPhone в витрине, которую злоумышленники безуспешно пытались разбить.

Посетители магазина вовсе не запаниковали, они даже не спешили вызывать полицию. Вместо этого достали телефоны и принялись снимать происходящее. А также смеяться над горе-грабителями, которые плохо владеют своим ремеслом.