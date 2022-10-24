Водоплавающий дикий кабан навел шороху в Выборге

Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Bala; 5-tv.ru

Для поимки разгулявшегося зверя пришлось проводить целую спецоперацию.

В центре Выборга объявился водоплавающий кабан. Дикое животное добралось до города со стороны Финского залива. Плавало в холодной воде, выбегало на сушу и металось по набережной.

Чтобы кабан не покалечил себя и других, пришлось вызвать Охотнадзор и провести целую спецоперацию. Зверю связали лапы, вывезли в лес и выпустили в дикую природу. Сейчас у него все должно быть хорошо.