Массовой давкой закончилась бесплатная раздача арбузов в Ижевске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Auth; 5-tv.ru

На празднике, кстати, было немало детей и пожилых людей. Но никого это не остановило.

Праздник арбузов в Ижевске закончился массовой давкой. В городском парке организаторы пообещали бесплатно раздать десять тонн свежего урожая. И от такой щедрости собравшиеся будто лишились разума: взрослые и дети бросились за сладким, не замечая ничего вокруг.

«Не толкайтесь, всем хватит! … Позор парку Ижевска. Позор!»

На празднике, кстати, было немало детей и пожилых людей. Но никого это не остановило. Очевидцы рассказывают, что несколько человек все-таки получили небольшие травмы.