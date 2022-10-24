Мощный шторм в Лондоне прервал футбольный матч и остановил работу аэропорта

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Дороги ушли под воду, часть домов без света.

Непогода испытывает на прочность и Великобританию. За один день там выпала месячная норма осадков. Из-за мощного шторма в Лондоне ушли под воду дороги, упали деревья, оборваны линии электропередачи.

Аэропорт «Хитроу» на время остановил работу, задержаны десятки рейсов. Из-за урагана пришлось прервать футбольный матч — сотни болельщиков бежали со стадиона, пытаясь укрыться от стихии.