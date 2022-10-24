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Теперь назначены судебная, медицинская и автотехническая экспертизы, после которых прояснятся детали случившегося.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. Это связано с ранее прогремевшей историей — во время пересечения деревни Грачевка в Калужской области звезда насмерть сбила женщину на своем Audi Q3.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 Уголовного кодекса РФ по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Назначены судебная, медицинская и автотехническая экспертизы», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы регионального УМВД.

Отмечается, что по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий раскроются обстоятельства происшествия, после чего с юридической точки зрения будут оценены все действия участников ДТП.

По предварительной информации, 14 октября артистка наехала на 31-летнюю прохожую при повороте. После случившегося Большова незамедлительно позвонила в полицию и скорую, однако сбитая женщина скончалась до приезда медиков. Известно, что на момент происшествия актриса была абсолютно трезвой, а вот у жертвы ДТП нашли алкоголь в крови.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал состояние Большовой после трагедии. По его словам, звезда нервничает и пьет таблетки. Несмотря на тяжелый период, артистка продолжает репетировать и заниматься профессиональной деятельностью. Варшавер уверен, что Большова стала жертвой чудовищных обстоятельство и ни в чем не виновата. Как рассказывал 5-tv.ru, Анна убегала от журналистов и боялась посмотреть в глаза.