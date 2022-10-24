«Девственник Майбаха»: о чем мечтает депутат Госдумы Виталий Милонов

Депутат Виталий Милонов рассказал о своих ежедневных тратах на жизнь и быт

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; шоу «Сколько стоит день?» на RUTUBE

Парламентарий считает, что после поездок в эксклюзивных авто премиум-класса пятая точка должна «сиять золотом».

Бесстрашный патриот, многодетный отец и известный политик Виталий Милонов вновь разрушает стереотипы. Депутат федерального уровня открыто рассказал про непомерные расходы, роскошные авто и резиденции, которых у него нет. 5-tv.ru публикует эксклюзивный фрагмент нового шоу «Сколько стоит день?» на RUTUBE.

Милонов показал свои будни и прокомментировал траты на жизнь. В разговоре с блогером Сашей Великолепным он подчеркнул, что депутаты в России разные бывают. Кто-то предпочитает люксовые автомобильные марки, а кто-то из законотворцев на работу на дешевом прокатном самокате добирается. Говоря про себя, депутат не удержался и сделал скандальное заявление.

«Я знаю тех, кто ездит на таких машинах, в которых я даже ни разу не сидел. У меня задница, наверное, золотом должна светиться после того, как я посижу в такой машине. Честно могу признаться — я в Майбахе ни разу в жизни не ездил. Наверное, и не хочу. Поэтому я девственник Майбаха», — гордо сообщил депутат Госдумы.

Но на скорость перемещения Виталия Милонова, как по столице, так и стране, этот дефицит в гараже никак не влияет. Он успевает и в Законодательном собрании выступать, и на передовой специальной военной операции (СВО) России на Украине побывать. Милонов неоднократно ездил в Донбасс. Последняя командировка принесла ему военный опыт старшего наводчика. За плечами у политика служба в рядах народной милиции ДНР в 2016 году и получение за боевые заслуги Георгиевского креста.

Первый эпизод шоу «Сколько стоит день?» с участием Виталия Милонова выходит на RUTUBE-канале «Сколько стоит» уже сегодня 24 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Виталий Милонов не щадит врага на поле боя и убивает украинских боевиков.