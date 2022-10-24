ФСБ РФ возбудила дело против создателя «Исламского батальона «Крым»

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Подозреваемый обеспечил участников своего формирования огнестрельным оружием и боеприпасами.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении основателя «Исламского батальона «Крым». Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Известно, что подозреваемый является гражданином Украины.

«Ему вменяется организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 1 ст. 208 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ведомством установлено, что 57-летний мужчина покинул Крымский полуостров весной 2014 года. На территории Украины он создал запрещенный военный батальон с целью нарушения территориальной целостности России. В сообщении подчеркивается, что подозреваемый не просто создал формирование, но и обеспечил его участников огнестрельным оружием и боеприпасами.

К слову, в начале сентября стало известно о зверствах украинского нацбата «Кракен»*. Его участники расстреляли своих же солдат за провал контрнаступления на Харьковском направлении. Как сообщал 5-tv.ru большинство отступающих было уничтожено.

* — запрещен в РФ.