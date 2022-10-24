В СК РФ назвали две версии крушения Су-30 на жилой дом в Иркутске

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Жертв на земле удалось избежать. В результате ЧП погибли два летчика-испытателя, находившиеся в кабине истребителя.

Ошибка пилотирования или отказ авиационной техники рассматриваются в качестве приоритетных версий крушения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время следователями совместно со специалистами проводится дополнительный осмотре места происшествия в микрорайоне Ново-Ленино. Изъяты образцы топлива, а также проводится анализ системы подачи кислорода, назначен ряд экспертиз. Кроме того допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, а также потерпевшие и жители разрушенного дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погибших в результате крушения Су-30 в Иркутске летчиках-испытателях.