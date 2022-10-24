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«Генерала в юбке» выдают шаблонные стереотипы: напускная слабость, тотальная ревность и постоянные капризы.

Отношения в паре непростой процесс. Найти гармонию и взаимопонимание можно лишь при обоюдном желании партнеров. Чаще в жизни встречаются примеры женского доминирования, пишет Сибкрай.ru. Чтобы вычислить манипуляторшу, мужчине стоит внимательно присмотреться к своей избраннице. Насторожить должны повторяющиеся при определенных событиях так называемые поведенческие шаблоны.

«У меня проблемы»

Если женщина постоянно жалуется на трудности в своей жизни и настаивает, что именно ее спутник должен все «разрулить», то это первый пример манипуляций. Мужчина рядом нужен ей для того, чтобы переложить на него свои проблемы и ответственность за их решение. В своем партнере она видит способ облегчить жизнь.

«Разве мы не можем себе это позволить?»

Постоянные требования женщины тратить на нее больше денег — о любви не говорят. Частые истерики в ответ на предложение прогуляться в парке или отправиться на велопрогулку являются популярным психологическим приемом со стороны манипуляторши.

«Нам хорошо и без друзей»

Властные особы, заинтересованные в своем состоятельном партнере, не стремятся знакомить его с друзьями, родственниками. Такой шаг указывает на несерьезность ее чувств к мужчине.

«Разве я должна тебе с этим помогать?»

Если мужчине такая особа отводит роль кошелька, то искренне тревожиться за него она не станет. Как и поддерживать своего героя, вдохновляя его на подвиги.

Подкаблучная жизнь ничего хорошего мужчине не принесет. Женщина — манипулятор вытянет из него все соки и не даст развиваться как личности. От таких нездоровых отношений стоит отказаться, даже если кажется, что привязанность к партнерше велика.

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