Фото, видео: Reuters / Marco Bello; Telegram / millnr

Значительная часть армии Украины состоит из американцев, британцев и поляков.

Украинский военный Андрей Чверенчук раскрыл детали службы в ВСУ и заявил о наемниках в армии Украины. По его словам, иностранные солдаты непозволительно обращались со сослуживцами и устанавливали собственные правила. Видео с рассказом военного предоставила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.

«Нас с утра подняли, сказали: выдвигаетесь в направлении Лимана. Есть задание — занять рубеж. Если будут продвигаться ВС РФ, чтобы сдерживали оборону. При прибытии, практически, в первую очередь мне ранило руку. Меня отшибло, шок. Я спустился в машину, только я с механиком-водителем остались живы. Рука кровоточила», — поделился подробностями ранения Чверенчук.

Военный признался, что после окончания боя к украинским солдатам подошли российские военнослужащие и призвали сдаться, обещая безопасность и сохранение жизни. Оказавшись в плену, Андрей получил необходимую медицинскую помощь и теперь восстанавливается после ранения.

Во второй части рассказа Чверенчука прояснилась ситуация с иностранными наемниками на Украине. Солдат заявил, что видел множество боевиков из разных уголков Земли. Большая часть из них только терроризировала его сослуживцев.

«Американцы, британцы, поляки, разные, с широкой географией. <…> Многие иностранцы относились плохо к украинским военнослужащим, они заставляли быть суками, периодически употребляли алкоголь и наркотики. Есть информация, что они заставляли военнослужащих вступать в сексуальный контакт под угрозой расправы», — закончил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди был наемником на Украине.