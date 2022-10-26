«Это человек-гора»: Наталия Гулькина завела отношения с молодым бодибилдером

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему певица редко появляется с ним на публике.

Наталия Гулькина рассказала, на что тратит деньги! Сколько миллионов артистка платит за запись одного хита? Почему ее бизнес по пошиву сумок не приносит дохода? На чем экономит звезда 90-х? И как развиваются ее отношения с молодым бодибилдером? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я считаю так: все должно складываться. Если это мой человек, то от меня он никуда не денется», — заявила певица.

Еще два месяца назад Наталия Гулькина сияла от счастья. Артистка признавалась: она закрутила роман с молодым сексуальным мужчиной. Избранником звезды стал Рамзес Тлякодугов. Мужчина на 13 лет моложе певицы!

«Когда он заходит в помещение, все женщины на него обращают внимание, потому что это человек-гора, скала, и он еще внешне красивый», — считает Гулькина.

Они впервые встретились на съемках клипа. По сценарию бодибилдер и певица должны были сыграть возлюбленных. Наталия и Рамзес так увлеклись, что начали встречаться. Артистка уже успела познакомить спортсмена со своими детьми! Дочь и сын выбор матери одобрили.

«Сказали: «Да, хороший, классный. Берем!“» — уточнила звезда.

«Наташа сама по себе очень сексуальная, яркая, эффектная. Я думаю, что этот молодой человек — бодибилдер, которого мы видели, он, мне кажется, действительно влюблен в Наташу», — высказался певец Прохор Шаляпин.

«Я думаю, что у Наташи не один-единственный мужчина, который за ней ухаживает. Дай бог, чтобы я так тоже выглядела, потому что она просто красотка», — сказала певица Милена Дейнега.

Однако недавно певица заявила: она решила переснять свой новый клип! Якобы ей не понравились кадры с Рамзесом! Гулькина уже нашла ему замену и вскоре приступит к работе.

«Я решила поменять молодого мужа на старого и буду снимать на эту же песню „Я просто женщина“ абсолютно новый клип с другим мужчиной», — уточнила Наталия.

Поклонники звезды волнуются: неужели Гулькина решила дать отставку бодибилдеру? Тем более сама Наталья не скрывает, что они уже практически не видятся с бойфрендом. Артистка то и дело отказывает Рамзесу в свиданиях и не берет его с собой на светские мероприятия.

«Рамзес говорит: „Может, давай я с тобой поеду?“ Но я понимаю, что сейчас я выступлю, спою и сразу уеду отдыхать. И он даже в какой-то степени обижается, что я его все время куда-то откладываю», — рассказала певица.

Впрочем, Наталия заявляет: волноваться не о чем! У них с возлюбленным все хорошо! Просто она сейчас не может себе позволить с головой окунуться в отношения.

«Очень много у меня гастролей. Я постоянно уезжаю, и мы в основном на переписке, на телефоне», — поделилась Гулькина.

Артистка долгое время была без работы, теперь наверстывает упущенное. Во время пандемии певица практически осталась без средств к существованию. Гулькина даже была готова пойти водителем в такси, чтобы расплатиться с кредиторами и в одиночку прокормить семью.

«Я потратила все свои деньги. Мне пришлось взять кредит. Каким местом я буду гасить кредит?» — задается вопросом артистка.

Безденежье сильно напугало певицу. Теперь она не упускает ни одну возможность, чтобы заработать. Наталия Гулькина участвует в концертах, снимается в ток-шоу и даже открыла свой бизнес по пошиву сумок. Правда, хобби пока не приносит дохода!

«Здесь вкладываешься много, а потом на выходе каждая сумка по себестоимости. Пока это все будет продаваться и так далее. Оно очень не скоро окупается. Поэтому такое в принципе невыгодная история», — уточнила звезда.

Но Гулькина не отчаивается и верит, что однажды бизнес начнет приносить прибыль. Певица не из тех звезд, кто тратит деньги впустую. Например, у нее нет помощников по дому.

«Все девчачьи дела я делаю. А кто будет за меня делать?» — сказала Наталия Гулькина.

Артистка не посещает кабинеты косметологов, не делает омолаживающих процедур. Наталия считает, что в свои 58 лет прекрасно выглядит и благодарит генетику за возможность сэкономить!

«Когда мы станем миллионерами, сильно разбогатеем, мы будем себе позволять эксперименты. Я так считаю», — высказалась певица.

Как выглядит новый возлюбленный Наталии Гулькиной?

Наталия отказалась от спонтанных покупок, стала экономнее в плане питания. А недавно бывший супруг звезды 90-х привез ей с рыбалки хороший улов. Предприимчивая Гулькина сделала запас на черный день.

«Это мучение, я несколько часов ее чистила, столько дали. Она у меня сейчас вся по пакетам и в заморозке. На голодные дни, на черную зиму, да», — уточнила артистка.

Единственное, на что не жалеет денег Гулькина, — это новые песни. Покупка одного хита у автора и его дальнейшая аранжировка обходятся артистке в сумму более одного миллиона рублей!

«Цены бывают такие, что не каждый артист может позволить купить у некоторых авторов. Например, насколько я знаю, у Фадеева достаточно дорого. Цены разные: от пяти тысяч долларов за песню, десять тысяч долларов за песню. Ее не только купить надо, еще нужно написать аранжировку», — рассказала Наталия Гулькина.

Сейчас певица активно работает над записью альбома. Уже приобрела четыре новые песни, потратила на них внушительную сумму. Но Гулькина надеется, что все расходы в итоге окупятся и ей больше не придется экономить каждую копейку.